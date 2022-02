Dit koor wil in jubileumjaar ook vooral anderen blij maken: ‘Mooi als ouderen meedeinen’

Column Australi­sche mieren zijn zuur, Thaise bamboewor­men zijn zoet en kakkerlak­ken smaken naar kip

Automobilisten in Nederland, zo is becijferd, rijden per jaar 133 miljard insecten dood. Het laatste wat ze zien is uw kentekenplaat. Zonde van al dat voedsel. Gelukkig is er ook goed nieuws: de huiskrekel mag voortaan in de Europese Unie als voedingsmiddel worden verkocht en gegeten. Het derde insect dat wij legaal kunnen verorberen, de gele meelworm en treksprinkhaan gingen de huiskrekel voor.

12 februari