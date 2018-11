Dit moet je weten over de intocht van Sinterklaas in Den Haag

Het programma voor de kinderen begint al om 10.30 uur in de haven van Scheveningen. De goedheiligman vaart rond 11.15 uur de Tweede Binnenhaven binnen en viert dan ruim een uur feest.

Om 12.30 uur begint de Sint aan zijn tocht door Den Haag en doet in 4,5 uur vele winkelstraten in Den Haag aan. Maar dan is het feest nog niet klaar. Om 17.30 uur komt het feestgedruis samen op Het Plein en stapt de Sint het podium op.