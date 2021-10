Dit Nederlands bedrijf ontwerpt betaalbare medische apparatuur voor arme landen

Layco komt voort uit de Surgery For All-onderzoeksgroep van de TU Delft en is opgericht door Dieuwertje Drexhage en Thom Weustink. Drexhage is oud-student van de TU Delft, Weustink studeerde in Groningen. ,,Ons doel is om medische apparatuur te maken voor landen met lage en middeninkomens en hierbij te focussen op een ontwerp dat voor die context is gemaakt”, legt Drexhage uit.



,,Veel medische apparatuur die momenteel vanuit het Westen naar dergelijke landen wordt gestuurd, is daar niet bruikbaar. Dit komt door een gebrek aan bronnen zoals energie of reserveonderdelen, een te hoge inkoopprijs of het niet kunnen aanpassen op specifieke omstandigheden daar. Als Layco brengen we hier verandering in. Wij ontwerpen producten die mensen écht kunnen gebruiken en de zorg daar veel veiliger en goedkoper maken.”