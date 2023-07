Dit nieuwe Instagrammable restaurant opent binnenkort in Den Haag

van wieg tot graf Jazzpia­nist Rob Agerbeek speelde met de allergroot­ste musici: ze kwamen ook thuis over de vloer

Hij had een onbezorgde tropenjeugd. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Rob Agerbeek (28 september 1937 – 5 juli 2023). Hij groeide, buitenspelend, op in een warme Indische familie in Batavia, dat nu Jakarta heet.