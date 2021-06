Dit nummer moet de kleedkamer van het Oranje-elftal bereiken

Vertel, hoe is dit lied ontstaan?

,,Het is een cover van een bestaande hardcoreplaat uit de jaren 90, Good to go van Flamman & Abraxas. Echt een klassieker. Het is eigenlijk een ode aan dat nummer. In mijn ogen draagt dit bij aan verbroedering en het samen feestvieren, in ons geval met z’n allen achter Oranje staan. Ik ben naar een aantal uitwedstrijden van Oranje geweest en merkte dat de sfeer heel goed is. Maar er worden wel veel zoetsappige nummers voor en na de wedstrijden gedraaid. Het idee ontstond om daar iets tegenover te stellen.”