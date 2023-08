Dit park, waar de tunnel onderdoor loopt, is het mooiste onbekende plekje van Den Haag

Als kind durfde Roan niet op ballet, bang te worden gepest: nu maakt hij zijn debuut in West End-musical

Toen Roan Pronk 15 jaar oud was droomde hij van een rol in Soldaat van Oranje. ,,Maar dan moet die nog wel een paar jaar door blijven draaien voordat ik daarvoor in aanmerking kom”, zei hij destijds. Acht jaar later draait Soldaat van Oranje nog steeds, maar dromen hoeft niet meer. Het jongetje uit Voorburg woont tegenwoordig in Londen waar hij in september zijn debuut maakt in de musical Matilda van Roald Dahl.