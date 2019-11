Dit schreven buitenlandse media over de steekpartij in de Haagse Grote Marktstraat

Eerder op de dag was er een terreuraanslag in Londen waarbij twee mensen werden doodgestoken en drie andere voorbijgangers gewond raakten. De dader werd doodgeschoten. In de internationale artikelen over de steekpartij in Den Haag werd ook verwezen naar die eerdere terreurdaad.



‘Er is een klopjacht gaande nadat drie mensen vrijdagavond zijn neergestoken in een drukke winkelstraat in de Nederlandse stad Den Haag', schreef CNN. ‘Video's en foto's op internet tonen winkelend publiek dat wegrent na het incident.’