‘Dit slopen? Hoe dom kun je zijn!’

,,Het theater is een hit’’, zegt HSP-fractieleider Peter Bos. ,,De Scheveningers hebben ‘de bunker’ in hun armen gesloten, kijk maar naar een vissersopera als Harde Handen.’’

Daarom moet het college kijken of het theater ook na 2020 kan blijven bestaan, vindt de HSP. Bos gaat dat vanmiddag bepleiten in een commissiedebat. ,,Eindelijk heeft Scheveningen weer een echte eigen ontmoetingsplek, een theater. En dan zouden we het gaan slopen? Hoe dom kun je zijn?!’’

Plannen

Deze zomer gingen in de badplaats al steeds meer stemmen op om de cultuurstek te behouden. Ook andere partijen plaatsten kanttekeningen bij de sloopplannen. De VVD wil dat het college beter onderzoekt of het gebouw voor Scheveningen behouden kan blijven. ,,We moeten beter bekijken wat de opties zijn. Nu is onvoldoende aangetoond dat een andere functie onvermijdelijk is. Kijk naar Katwijk: daar is de hangar ook al zes jaar volgeboekt’’, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf.