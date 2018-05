Dit valt er te beleven bij het grootste kleine festival Kaderock

Kern

YourStage On Tour is de muzikale kern van de YourStage Academy, een project waarbij 50 geselecteerde jongeren uit Den Haag een spetterende theatervoorstelling hebben gemaakt die 21 mei al in première ging in Theater aan het Spui. Maar de jongeren willen meer en kunnen niet wachten om Kaderock op te schudden.



Maar er gebeurt veel meer. Zo is onder andere The Quill te zien. De band was eerder van de partij en debuteerde in 1995 met het gelijknamige album.



Hun nieuwe album 'Born From Fire' krijgt wereldwijd uitstekende recensies.



De Nederlandse grunge band Green Lizard brengt een tribute aan Nirvana en De Likt speelt ongeveinsde Rotterdamse hiphop. Rond 23.00 uur trakteert Knarsetand de luisteraars op intense en rauwe indrukken. Stil blijven staan is volgens de organisatoren geen optie.



