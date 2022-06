Dit weekend ook naar Scheveningen? Lees hier hoe je dat het beste kunt doen

Reistips

- Komt u uit de buurt? Pak dan een (deel-)fiets, (deel-)bakfiets of (deel-)scooter.

- Of kom met het openbaar vervoer.

- Kom vroeg (voor 10.00 uur) of juist wat later (na 18.00 uur).

- Reist u met de auto? Voorkom file, en maak gebruik van Park + Beach. U parkeert uw auto in een parkeergarage in de stad en reist daarna met de tram of op de fiets in 15 minuten naar Scheveningen. Het tarief is 5 euro voor 24 uur parkeren inclusief de tram of fiets. Kijk op deze website voor meer informatie.

- Parkeer niet in de woonwijken. U kunt hier maar heel even staan (maximaal 60 of 120 minuten) en er wordt in de zomer streng gehandhaafd. Bij een eerste parkeerbon kan er al een wielklem worden gezet.

- Er zijn allerlei bus- en tramlijnen die richting Scheveningen en Kijkduin rijden. HTM adviseert om voor de actuele reisinformatie deze website en de HTM-reisapp te raadplegen.