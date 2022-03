Dit wil de politiek met de Mall en insecteninvasie verwoest oogst: dit zijn de meest gelezen verhalen

top 10Politici discussiëren over de toekomst van de Mal, Westlanders werken aan Nederlands themapark in Duitsland en een insecteninvasie verwoest de oogst. Dit zijn de meest gelezen verhalen van deze week.

Waar moet je op letten als je een vluchteling in huis neemt?

Duizenden Nederlanders hebben zich gemeld als gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen. Hartverwarmend, maar velen realiseren zich niet wat ze zich op de hals halen, waarschuwen hulporganisaties. ,,Wat vind je ervan als iemand maanden onder jouw douche staat, uit je koelkast eet of de hele dag op jouw bank Netflix zit te kijken? Het is anders dan een vriendin die op bezoek komt.”

Duitsland krijgt Nederlands themapark

Binnenkort hoeven Duitsers niet meer de grens over om Hollands schoon te bewonderen. Ten noordoosten van Berlijn verrijst een themapark dat helemaal in het teken staat van Nederland. ,,Dompel je onder in wereld van molens, tulpen en klompen.”

Dit is waarom de ene benzinepomp duurder is dan die ander

De benzineprijs is torenhoog, maar niet overal gaan de prijzen door het dak. Hoe kan het toch dat de ene benzinepomp zoveel duurder is dan de andere? ,,Winst maken staat voorop.”

Terwijl Gino met bord eten op de bank ploft, vliegen de kogels door het raam

Gino en zijn vriendin waren net op de bank geploft met een bord eten toen er kogels door het raam van zijn woning vlogen. De crimineel, die lang vast zat voor een dodelijke schietpartij in Zoetermeer, schrok van de knallen, maar bang is hij niet. ,,Als je schiet op een raam op drie hoog, dan weet je dat je niet iemand gaat raken. Dan wil je zeggen: ‘wees op je hoede’, ‘kijk uit wat je praat’.”

Vermoorde bewakingshond Avy geëerd

Bewakingshond Avy, die begin deze maand werd vermoord, is woensdagmiddag een laatste eer bewezen. Bij dierencrematorium Het Hoeksche Hof in Numansdorp kwamen meerdere kennissen uit de beveiligingsbranche bijeen met fakkels en ballonnen.

Arno wil niet weg uit Oekraïne

Terwijl mensen massaal het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchten, heeft Arno Volkering (55) besloten juist te blijven. De Nederlander zit in een piepklein dorpje, niet ver van de grens met Roemenië. ,,Mijn thuis is hier.”

Insecteninvasie verwoest oogst

Het zal je maar gebeuren. Het ene moment heb je een kas vol met mooie bootorchideeën (Cymbidiums), een paar dagen later is je kostbare teelt grotendeels naar de knoppen door een invasie van vele honderden insecten. Het overkwam een tuinder in ‘s-Gravenzande. Het heeft geleid tot een stevig juridisch conflict. De Westlandse tuinder claimt dat de insecten uit een nabije kas zijn overgewaaid, maar de buurman ontkent.

Dit wil de politiek met de Mall

Leidschendam-Voorburg kreeg er in coronatijd een winkelwalhalla bij: de Mall of the Netherlands. Leuk voor een dagje uit, maar voor de omwonenden een drama vanwege de parkeerproblemen, files en viezere lucht.

