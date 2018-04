Dit zijn de 1 aprilgrappen waar we bíjna intrapten

Deze lijst wordt gedurende de dag aangevuld. Ook een leuke grap voorbij zien komen? Mail ons.

Zangfietspad

Volledig scherm © Ron Jenner Fotografie

Het leek er even op dat we niet hard meer mochten zingen op het Zangfietspad in Zoetermeer. De politie meldde deze week dat ze zingende fietsers die geluid produceren van meer dan 60 decibel op de bon te slingert, omdat zij broedende vogels zouden wegjagen. Maar maak je geen zorgen, het is een grap, dus zangfanaten kunnen gelukkig hun hart ophalen.

Boeken-drone

De bibliotheek in Westland probeerde deze week de Westlander ervan te overtuigen met een nieuw project te zijn begonnen: drones die boeken rondbrengen in de gemeente om zo lezen voor iedereen bereikbaar te maken. Er zouden tests zijn gedaan en nu zou de bieb éindelijk van start kunnen met de drones. Leuk bedacht, bibliotheek, maar daar zijn we mooi niet ingetrapt.

Maaltijd-drone

Een grap met drones is populair. Naast de Westlandse bibliotheek wil Kippie, een grill-restaurant met vestigingen in Den Haag, Delft, Maassluis, Leidschendam en Rijswijk, met drones kipgerechten thuis afleveren. De Kippiecopter service. Leuke naam, maar het lijkt ons sterk dat we vandaag een kipgerecht thuis kunnen krijgen met een drone.

Shell

Volledig scherm Mood Detection Center © Shell

Ook oliegigant Shell probeerde ons erin te luizen. Het bedrijf wilde als eerste van de wereld een Mood Detection Center openen, waarmee het humeur van de tanker kan worden gedetecteerd aan de pomp. Het tankstation in Den Hoorn zou de primeur krijgen. 'Met deze techniek wil Shell haar klanten helpen om hun reis zo aangenaam mogelijk te vervolgen'. Ja ja, Shell, leuk geprobeerd.

Houd-je-bek-spek

Ook zo'n last van pratende mensen bij een concert? Geef die dan een spekkie! In navolging van de Lul-niet-lolly van het Paard probeert Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer nu de Houd-je-bek-spek aan de man te krijgen. Met een professioneel promo-filmpje zetten ze hun grap kracht bij. Nice try! Maar het lijkt ons sterkt dat we straks tijdens het uitgaan spekkies gaan uitdelen in De Boerderij.

Chocolade-burger

Wie zin heeft in een chocolade-burger zit bij de Burger King aan het Spui in Den Haag dit weekend goed. Tenminste, dat beweert de fastfoodgigant. De burger is om je vingers bij af te likken: een dikke chocoladeplak, zoete aardbeiensaus en uienringen van witte chocola. Klinkt goed! Wij blijven hopen dat dit géén grap is.

Mensenvlees

Volledig scherm © MingleMush

Op Facebook heeft foodhall MingleMush een evenement aangemaakt voor vandaag waarbij mensen worden uitgenodigd om mensenvlees te proberen in een gloednieuwe foodstand. 'Jij hebt nu de kans om deze Papoease delicatesse te proeven', schrijft de organisator. Leuk geprobeerd, maar deze grap ligt er wel érg dik bovenop.

Vliegen

Volledig scherm © De Tuinderij