Dit zijn de extra maatregelen voor de regio Haaglanden

Die aankondiging kwam na de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Werk zoveel mogelijk thuis, blijf handen wassen, hou afstand. We kunnen het inmiddels dromen. Vanavond hamerde Rutte er wederom op. Maar het is niet genoeg, het virus is bezig aan een comeback. Eén op de 250 mensen is nu besmettelijk.