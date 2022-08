Dit zijn de favoriete plekken van Splinter Chabot: ‘Hier kun je in vrijheid een paradijsvogel zijn’

Waar Splinter Chabot, Nederlandse schrijver, programmamaker, presentator en zoon van dichter Bart Chabot, een groot deel van zijn jeugd doorbracht is Manage Wittebrug aan de Sint Hubertusweg. ,,Dit was eigenlijk mijn tweede thuis”, zegt Splinter tegen Shula Tas terwijl hij bij de ingang staat. ,,Ik was soms meer hier dan thuis, zeker met vakantiedagen. Dit is voor mij echt een trip down memory lane.”

Lees ook Splinter Chabot bij Pride Walk voor meer gelijkheid lhbti'ers

Terwijl hij het terrein op loopt begint hij te stralen. In zijn handen heeft hij twee borstels en hij begint zonder aarzelen een van de paarden te poetsen. ,,Ik heb hier acht jaar lang les gehad. Het voelde als een soort vrijhaven waar ik echt mijzelf mocht zijn. Ook al wist ik toen nog niet zo goed waarom.”

Volledig scherm Splinter Chabot, presentator en schrijver. © ANP

Als kind genoot Splinter van zijn tijd met de paarden, alleen de fietstocht erheen maakte hem wel zenuwachtig. ,,Ik fietste dan in mijn strakke rijbroek en met die hoge laarzen hierheen, dat was toch best spannend. Ik was bang dat ik jongens tegenkwam en paardrijden was natuurlijk niet stoer en niet gaaf.”

Dat zenuwachtige gevoel kon hij direct loslaten als hij bij de manage aankwam. ,,Hier maakte het niet meer uit, want hier heeft iedereen een strakke broek en doet iedereen rijlaarzen aan. Hier ging het erom of je het paard op durfde te gaan. En dan had ik natuurlijk de tijd van mijn leven.” Splinter fantaseerde tijdens de ritten dat hij, en de andere jonge ruiters, ridders of prinsen waren die samen een tocht maakten. ,,Dan kan je in een uurtje helemaal op een andere wereld zijn.”

Volledig scherm Splinter Chabot op een van de paarden van Manage Wittebrug. © Videostill

Splinter voelde zich veilig in de managebubbel en volgens hem bestaat de hele stad uit zulke fijne plekjes. ,,Den Haag is eigenlijk geen stad. Dat mag je als Hagenaar natuurlijk niet zeggen, maar hier zijn allemaal stukjes dorp aan elkaar geplakt. Allemaal bubbels. Deze manage is voor mij ook een bubbel. Hier mocht je spelen, ontdekken en leren. En dat is voor mijn jeugd heel belangrijk geweest. Pas als ik weer naar huis ging, in die strakke broek en hoge rijlaarzen, dan vond ik het weer spannend.”

Waalsdorpervlakte

Een andere plek die Splinter koestert is de Waalsdorpervlakte en het oorlogsherdenkingsmonument. ,,Op 4 mei ging bij ons altijd het raam van het ouderlijk huis open. Mijn moeder (Yolanda Chabot Red.) zei dan ‘goed luisteren’ en dan hoorde je de klok. Hoewel je als kind natuurlijk niet goed begreep wat oorlog was en wat het precies betekende, voelde je het wel.”

Toen Splinter in groep 8 zat was hij een van de kinderen die werd ingeloot om de klok te luiden tijdens de dodenherdenking. ,,Dat vergeet je nooit meer omdat je het gevoel hebt dat je iets tot leven wekt. Iets wat hier onder de grond ligt, alsof je dat weer even een stem mag geven.”

Quote Dankjewel voor vrede, vrijheid, verdraag­zaam­heid en veiligheid’ Splinter Chabot

Ook nu komt de schrijver nog regelmatig bij het monument. ,,Als ik bij mijn ouders in Den Haag ben dan ga ik joggen. Op de terugweg neem ik altijd een omweg hierlangs. Dan doe ik mijn oortjes uit, muziek uit en stop ik met lopen.” Splinter staat stil en kijkt naar de vier kruizen. ,,Als ik hier dan ben zeg ik altijd in mezelf: ‘Dankjewel voor vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en veiligheid’.”

Stilstaan bij vrede en veiligheid is volgens de schrijver erg belangrijk. ,,Wij zijn eraan gewend, maar het is natuurlijk een enorm luxeproduct. Het is helemaal niet normaal dat het er is.” Hij vergelijkt vrijheid en vrede met zuurstof. ,,Als het er niet is dan pas voel je wat het altijd met je doet en hoe belangrijk het is om te leven.”

Volledig scherm Splinter Chabot en Shula Tas bij de Waalsdorpervlakte. © Videostill

Splinter zegt goed te beseffen dat hij kan zijn wie hij wil zijn omdat wij in vrede leven. ,,Ik val op mannen en dat is in Nederland volgens de wet helemaal prima. Ik besef me heel erg dat ik kan zijn wie ik ben doordat wij hier in vrede leven. Want pas als er vrede is kun je vrijheid geven aan mensen.”

Om te zorgen dat het ook zo blijft benadrukt Splinter het belang dat elke generatie zich hierin moet blijven verdiepen. ,,Zodat iedereen die vrijheid steeds verder kan genieten.” Hij wijst naar het monument. ,,Zij hebben de allereerste, allerbelangrijkste en allerzwaarste stappen daarvoor gezet.”

Zwarte Pad

Van de rust in de duinen verplaatst Splinter zich naar de drukte van het Scheveningse strand. ,,Een totaal andere plek, een groter contrast bestaat eigenlijk niet.” De schrijver, die nu zelf in Amsterdam woont, komt in de zomermaanden vaak op Scheveningen. ,,Zodra het mooi weer is appt iedereen: ‘Joh we moeten naar Den Haag’.” En dan zit de schrijver niet tussen de toeristen op de boulevard, maar het liefst tussen de Hagenaars en Hagenezen op het Zwarte Pad.

Quote Op het Zwarte Pad kun je in vrijheid een paradijsvo­gel zijn Splinter Chabot

,,Wat het bijzondere aan het Zwarte Pad is – en dat vind ik dan heel grappig – dat het een soort onafgesproken modeshow is. Als je hier de hele dag gaat zitten, dan ga je het zien. Er komen allemaal mensen voorbij. Dames met prachtige hoeden en waaiende jurken waarvan je zou zeggen ‘dat doe je naar een feest aan’ en dat wordt dan hier op het Zwarte Pad gedragen.”

Het is overigens niet alleen een officieuze modeshow waar dames aan meedoen. ,,Je ziet ook veel mannen die dag en nacht in de sportschool hebben gestaan. Die gaan dan een keer heen, met een ontbloot lichaam. Dan komen ze nog een keer terug en gaan nog een keer heen. De mensen paraderen hier een beetje. Niet zo ouderwets zoals vroeger, dat je dus echt flanerend en langzaam loopt, maar hier is het doen alsof het je niets boeit maar het dan toch heel belangrijk vinden.”

De schrijver geniet zichtbaar van de niet geplande modeshow op zijn veilige bubbel aan het strand. ,,Op het Zwarte Pad kun je in vrijheid een paradijsvogel zijn.”

Volledig scherm Splinter Chabot en Shula Tas op Scheveningen. © Videostill

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.