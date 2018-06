Dit zijn de fonkelnieuwe tenues van ADO Den Haag

Het nieuwe thuistenue wordt weer gekenmerkt door de groene kleur en gele, verticale strepen. Die gele banen bestaan volgens de voetbalclub uit dunne lijnen, die steeds subtieler worden, waardoor een overloop ontstaat in het shirt. Op de achterkant van het shirt prijken weer de woorden ‘Onze Trots’. Aan de binnenkant vallen de woorden ‘we are ADO Den Haag’ te lezen.



Waar het thuistenue – op enkele details na – lijkt op het tenue van afgelopen seizoen, heeft vooral het uittenue een metamorfose ondergaan. Dit jaar schitteren de ADO-spelers in stadions van rivaliserende teams in een rood tenue. ,,Waar er in de afgelopen jaren vaak een verwijzing werd gemaakt naar het verleden van de club, bleek er ook steeds meer vraag te zijn naar iets verrassends’’, verklaart ADO de kleurkeuze. ,,Met deze kleurstelling heeft ADO Den Haag een nieuwe weg ingeslagen.’’ Ook bij het uittenue zijn de woorden ‘Onze Trots’ te lezen.



De keeperstenues zijn dit seizoen zwart/grijs, blauw en wit. De bekershirts/tweede uitshirt worden nog gepresenteerd.



Komende woensdag zullen de nieuwe tenues in de verkoop gaan in de Fanshop.



