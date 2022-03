Dit zijn de geheimen in de grond onder het Binnenhof: van verrassend puntgaaf kannetje tot mysterieuze trap

Wat een genot om op een zonnige dinsdagochtend op een volstrekt sereen, want uitgestorven en doodstil Binnenhof te staan. Samen met de man die alles kan vertellen over de schatten die er in de grond blijken te zitten en mogelijk nog worden blootgelegd. Het klokkenspel in de toren van de Ridderzaal klinkt. ,,Veel toeristen denken door die klokken dat de Ridderzaal een kerk is en dat ze er zo kunnen binnenlopen, zoals in het buitenland altijd alle kerken open zijn. ‘But no, this is the Ridderzaal’”, vertelt archeoloog Andjelko Pavlovic van de gemeente Den Haag lachend.