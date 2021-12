Dit zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor de Haagse regio

Varend Corso op werelderf­goed­lijst Unesco: ‘Ik hoop dat dit Den Haag over de streep trekt’

Het Varend Corso Westland is samen met alle andere corso’s in Nederland toegevoegd aan de mondiale lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. De corsocultuur is pas de tweede Nederlandse inzending die deze eer te beurt valt.

16 december