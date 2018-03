Dit zijn de leukste plekken om te stemmen in Den Haag

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wil je wel iets anders dan stemmen in een buurthuis, basisschool of bejaardentehuis? Je kunt ook je stem uitbrengen op een unieke locatie in Den Haag. Dit zijn de leukste plekken.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur, maar enkele hebben afwijkende openingstijden.

Stemtram

Onderweg van Scheveningen naar de Haagse Markt? Van 09.00 uur tot 17.00 uur rijdt op lijn 11 de Stemtram. Daar kun je tussen de burgemeester en lijsttrekkers van verschillende politieke partijen rijdend je stem uitbrengen.

Volledig scherm Dienstregeling Stemtram op 21 maart. © AD

Kinderboerderij

Eerst knuffelen met konijnen en lammetjes? In stadsboerderij Op den Dijk (bovendijk 141), stadsboerderij De Woelige Stal (Herman Costerstraat 80), stadsboerderij Schildershoeve (Tenierplantsoen 83), stadsboerderij ’t Waaygat (Havenkade 75), Stadsboerderij Molenweide (Stuwstraat 31) en stadsboerderij Landzigt (Aristoteleslaan 143) kun je tussen de boerderijdieren je stem uitbrengen. Openingstijden 07.30 - 21.00 uur.

Uitgaansgelegenheden

Wie raakt er niet geïnspireerd van muziek? Door je onder te dompelen in de Haagse uitgaanswereld krijg je misschien antwoord op de vraag of de horecatijden moeten worden verruimd of dat horeca-ondernemers het nu al prima voor elkaar hebben. Wil je de eerste zijn? Dan kun je vanaf 00.00 – 02.00 uur ’s nachts bij de Boterwaag op de Grote Markt zijn. Dat stembureau gaat weer open om 07.30 uur en sluit om 21.00 uur. In de Musicon (Soestdijksekade 345, open van 07.30 tot 21.00 uur), in het Paard (Prinsegracht 12, open van 07.30 tot 19.00 uur) en in Theater de Vaillant (Hobbemastraat 120, open van 07.30 tot 21.00 uur) kun je ook met je stembiljet terecht.

Musea

Wie wil er niet in een museum naar het stembureau? Het Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41) heeft voor Hagenaars een leuke deal gemaakt: tijdens de openingstijden van het museum (tussen 10.00 uur en 17:00 uur) krijg je gratis toegang tot alle tentoonstellingen. In Pulchri Studio (Lange Voorhout 15), COMM (Museum voor Communicatie, Zeestraat 82) en Muzee Scheveningen (Neptunusstraat 90) kun je ook je stem uitbrengen. Openingstijden van deze stembureau's is 07.30 uur tot 21.00 uur.

Unieke plekken

Waan je een prins of prinses in Hotel des Indes (Lange Voorhout 56). Daar kun je in de hal van het hotel van 07.30 uur tot 21.00 uur je stem uitbrengen. Misschien daarna een overnachting eraan plakken? Of je racet door naar Scheveningen waar je in het bowlingcentrum je stem kunt uitbrengen. Kun je daarna meteen een uurtje je kunsten tonen. Het centrum is te vinden op de Gevers Deynootweg 990 en is ook geopend van 07.30 – 21.00 uur.