Dit zijn de leukste vrijmarkten van Den Haag

Belgisch Plein en Stevinstraat in Belgisch Park: elk jaar vindt hier een vrijmarkt plaats, met gratis ‘kids zone’, ballenbad, oud-Hollandse spelletjes, een rodeostier, touwtrekken en meer. Denk aan schminken, een springkussen, rodeostier en ga zo maar door. Om 15.45 uur begint daar de ‘Superronde van het lichtjesspel’. Het feest wordt afgesloten met een kinderdisco op het podium, van 15,30 – 16,00 uur.



Ook in de Keizerstraat in Scheveningen is een vrijmarkt.



De Pier Scheveningen: op Koningsdag zelf, zaterdag 27 april, is de pier tevens Oranjegezind met de enige overdekte vrijmarkt in de regio Haaglanden. Iedereen mag zijn of haar spulletjes daar verkopen. Het is mogelijk een plekje te reserveren.