Dit zijn de mooiste sneeuwfoto’s uit de regio Den Haag

De regio Den Haag ontwaakte vrijdagmorgen in een witte wereld. Op 1 april keerde Koning Winter tijdelijk terug en lag er een laagje sneeuw. Wij vroegen aan onze lezers de mooiste foto’s in te sturen. Zie hieronder het bijzondere resultaat.

Binnentuin aan de Damlaan in Leidschendam

Wil Paardekooper maakte vrijdagochtend om 08:30 uur deze foto van haar binnentuin aan de Damlaan in Leidschendam die volop in bloei staat en nu bedekt is met een wit sneeuwkleed.

Volledig scherm Binnentuin staat volop in bloei, maar is nu bedolven onder sneeuw. Binnentuin aan de Damlaan in Leidschendam. © Wil Paardekooper

Witte landschap Park Overvoorde in Rijswijk

Bert Houdijk maakte een luchtfoto van het witte landschap met een drone. ‘Dit is geen 1 april grap’, schrijft hij. ‘Vanochtend was het genieten van het witte landschap vanuit de lucht boven Park Overvoorde in Rijswijk’.

Volledig scherm Zicht op een wit Park Overvoorde in Rijswijk. © Bert Houdijk

Close-up natuurfoto's in Rijswijk

Herman Hagen stuurde twee prachtige close-up natuurfoto's. De foto's zijn gemaakt op zijn terras in Rijswijk. ‘Het is een ontwakende tulp met een sneeuwhoedje', schrijft hij.

Volledig scherm Herman Hagen maakte vrijdagmorgen prachtige close-up natuurfoto's op zijn terras in Rijswijk. © Herman Hagen

Volledig scherm © Herman Hagen

Sneeuwpop Agnetapark in Delft

Joëlle Gooijer maakte vrijdag deze foto van een sneeuwpop in het Agnetapark in Delft. Ze schrijft dat deze sneeuwpop eens lekker van de dag gaat genieten.

Volledig scherm Een sneeuwpop in het Agnetapark in Delft. © Joëlle Gooijer

Binnentuin Leyweg/Escamplaan in Den Haag

Ingeborg de Mik maakte deze foto van de binnentuin van een wooncomplex aan de Leyweg/Escamplaan in Den Haag.

Volledig scherm Ontwaken in de sneeuw aan de Leyweg/Escamplaan in Den Haag. © Ingeborg de Mik

Haagse Bos

Sjaak Bral maakte vrijdagochtend een sneeuwfoto in het Haagse Bos. De sneeuw rust op de takken van de bomen.

Volledig scherm Het Haagse Bos weer in winterstand. © Sjaak Bral

Enorme boom in Poeldijk

Mi-Tê Goeijenbier maakte in Poeldijk een soortgelijke foto. Veel sneeuw was al gesmolten, maar op de takken van deze enorme boom lag het er nog wel.

Volledig scherm Witte bomen in Poeldijk. © Mi-Tê Goeijenbier

Achtertuin in 's-Gravenzande

Ook Inge Kuyvenhoven maakte een mooie natuurfoto. Ze maakte dit plaatje in haar achtertuin in 's-Gravenzande. Ze vindt het prachtig, schrijft ze.

Volledig scherm Bloemenpracht in winterstand in een achtertuin in 's-Gravenzande. © Inge Kuyvenhoven

Sneeuwkiekjes op meerdere plekken in Den Haag

Dick de Bles was vrijdagochtend fanatiek aan het fotograferen in Den Haag. Op verschillende plekken in de stad maakte hij sneeuwfoto's.

Volledig scherm Wonderschoon Ockenburgh Loosduinen. © Dick de Bles

Op het strand van Kijkduin is de zomer wel heel ver te zoeken.

Volledig scherm Strandhuisjes op het strand van Kijkduin. © Dick de Bles

‘Na de stormen in januari en februari verdween paal J met uitgezonderd de top in het zand. Nu een baken in zand en sneeuwvelden’, schrijft Dick de Bles.

Volledig scherm © Dick de Bles

Westduinpark Den Haag

Marc Wufbain nam vanmorgen vroeg deze foto vanaf de Vulkaan in het Westduinpark. ‘Toen de lucht openbrak, kreeg ik waar ik op hoopte!’, schrijft hij enthousiast.

Volledig scherm Het Westduinpark bedolven onder sneeuw met prachtig uitzicht op de skyline van Den Haag. © Marc Wurfbain

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.