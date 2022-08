Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van deze week!

Carolien Spoor maakt met man en bevriende acteurs film op Franse platteland: ‘Dit is een enorme luxe’

Een speelfilm maken met een stel bevriende acteurs op een zomerse locatie in de Bourgogne... Daar zei de Haagse actrice Carolien Spoor, onder meer bekend van GTST, geen ‘nee’ tegen. Ook omdat haar eigen man de regie op zich neemt en de kinderen van de partij zijn. ,,Dit is in alle opzichten een hart-en-zielproject.’’

7 augustus