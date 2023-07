Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van dit moment!

Strijd rondom Duindorpse voetbal­kooi nog niet gestreden: ‘Wij worden neergezet als zeurders’

Deze zomervakantie kan er weer volop worden gespeeld in de voetbalkooi in Duindorp, de jeugd is er niet uit weg te slaan. Toch is de strijd rondom de kooi nog niet gestreden. Een buurvouw: ,,Wij worden neergezet als zeurders, maar het moet leefbaar zijn. Voor hen, maar ook voor ons.”