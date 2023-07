Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van dit moment!

Bendelid opgepakt in Den Haag: ‘Dacht onbezorgd bestaan in Nederland te kunnen hebben’

Een Poolse man is donderdagochtend opgepakt in Den Haag. Hij moet nog een gevangenisstraf van acht jaar uitzitten in Polen omdat hij, samen met drie andere bendeleden, is veroordeeld voor ruim 35 inbraken bij bedrijven in dat land.