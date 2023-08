Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van dit moment!

Mijn Paleisje Dick vond in de Mallemolen zijn ware ik: ‘Hoop deze plek door te kunnen geven’

Dick Keulemans woont al ruim 30 jaar in een tot atelier, muziekstudio en woonhuis omgebouwd voormalig pakhuis in de Mallemolen in Den Haag. Het is een plek die door de jaren met veel zorg is gecreëerd. ,,Ik zou het mooi vinden als ik het huis aan mijn zoon Jip kan nalaten.”