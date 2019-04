Dit zijn de nieuwe plannen voor Rijswijk: lightrail en eenvoudiger parkeerregime

De nieuwe coalitie die vandaag bekend is geworden bestaat uit vijf partijen en heeft gezamenlijk 17 van 31 zetels in de gemeenteraad. Daarmee heeft het gemeentebestuur een meerderheid wat het besluit over plannen makkelijker maakt.



Behalve de nieuwe wethouders zijn vandaag ook de afspraken van de coalitie openbaar gemaakt. De nieuwe wethoudersploeg van Beter voor Rijswijk, D66, CDA, Gemeentebelangen en WIJ vindt dat inwoners in eerste instantie hun eigen problemen moeten kunnen oplossen. ,,In tweede instantie bieden we hulp aan inwoners, die dit niet meer op eigen kracht kunnen of met hulp van hun sociale netwerk.”