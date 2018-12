Dit zijn de openingstijden van alle Haagse supermarkten tijdens kerst

VIDEO Ouderen in zak en as: geen kerstdiner dit jaar in verzor­gings­huis

12:57 Geen gezamenlijk kerstdiner dit jaar voor bewoners en familie in verzorgingshuis de Eshoeve in Den Haag op eerste kerstdag. Een bewuste keuze van de directie, want het personeel wil ook graag kerst in eigen kring vieren. Maar bij sommige bewoners komt het hard aan. Bij Tiny van den Heuvel bijvoorbeeld.