Dit zijn de Rijswijkse Vrijwilligers van het Jaar

Internatio­na­le Holocaus­ther­den­king in Den Haag: ‘Juist nu in tijd van onwetend­heid belangrijk’

In het Vredespaleis wordt op maandag 30 januari de Holocaust herdacht. Belangrijk in een tijd waarin onwetendheid over deze bladzijde in de geschiedenis groter lijkt te worden, zegt rabbijn Shmuel Katzman. ‘De beste manier om dat tegen te gaan is door het juist onder de aandacht te brengen.’

30 januari