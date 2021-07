Dit zijn de stijgingen in de woningmarkt in de Haagse regio

Pa­tron-cuisinier Edwin van de Goor (ex-Sein­post) na kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden

7 juli De bekende Haagse patron-cuisinier Edwin van de Goor is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Van de Goor was jarenlang bepalend voor het succes van visrestaurant Seinpost in Scheveningen. Ook runde hij It Rains Fishes aan het Noordeinde en de restaurants Deining en Weduwe van der Toorn in Scheveningen.