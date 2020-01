Dit zijn ze dan: de eerste Hagenaars van de jaren twintig

Nog maar één dag oud is hij, Benjamin Al Burehi, en nu al beroemd! Benjamin is namelijk een van de eerste Hagenaars van de jaren 20. Gistermiddag werd hij om 14.19 uur geboren in HMC Westeinde. ,,Dertien dagen te vroeg, maar de bevalling is zonder problemen of complicaties verlopen'', zegt de trotse vader Murtadha Al Burehi.

Benjamin had geen dag eerder moeten komen, want thuis lag al een babypakje klaar met de tekst 'born in 2020'. ,,Het heeft er even om gehangen of het 31 december of 1 januari zou worden. Mijn vrouw moest worden ingeleid, we konden gisteren terecht. Het is dus een nieuwjaarsbaby geworden.''

Op de ziekenhuiskamer liggen zoete exotische lekkernijen voor bezoekers. Murtadha's vrouw Haneen Al Saemari moet nog tot vandaag in het ziekenhuis blijven. Bij het bed aanwezig is ook Meis Alasdi, een goede vriendin van het echtpaar. ,,Zij is Benjamins tante, zeg maar peettante'', lacht de vader.

Murtadha Al Burehi is van geboorte Irakees, maar woont sinds zijn negende jaar in Nederland. Zijn vrouw Haneen is een jaar geleden overgekomen naar Nederland, eveneens uit de Iraakse havenstad Basra. Vriendin Meis komt oorspronkelijk uit Bagdad. Met de komst van Benjamin erbij heeft de familie een complete feestweek gecreëerd aan het begin van het jaar. Op 3 januari is de moeder namelijk jarig en op 4 januari 2019 is het stel getrouwd. ,,Al mijn familie is uiteindelijk teruggekeerd naar Irak, maar ik ben hier gebleven omdat dit mijn land is'', zegt Murtadha. ,,We hebben onze zoon Benjamin genoemd, omdat het een internationale naam is.''

Benjamin is niet het eerste kleinkind in de familie, maar het contact met Irak per video en foto's is er in de eerste uren van het nieuwe jaar niet minder om geweest. ,,Iedereen leeft enorm mee'', zegt Haneen.