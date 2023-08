Dj Anthony Plug (43) volkomen onverwacht overleden: ‘Hardcore-wereld even heel erg stil’

plaats delict Auto’s rijden winkels binnen: wat was er aan de hand in de jaren tachtig en negentig?

Fotograaf Jos van Leeuwen maakte in zijn lange loopbaan veel beelden van auto’s die door muren van een huis rijden. Het zijn meestal ongelukken en in veel gevallen heeft de bestuurder een glaasje op. Maar op 5 augustus 1982 is er opzet in het spel. Een auto dendert dwars door een etalageruit van een autobedrijf aan de Minckelersstraat. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek in Den Haag met een crimineel verleden.