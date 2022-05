Dj Billy The Kit, Outsiders en John West maken er zondag een feestje van bij ADO

Interactie­ve ‘schoenen­doos’ vol verhalen komt naar Den Haag, zoals die van Danny die 10 jaar vastzat in cel

Het kunstproject A Mile in My Shoes van de Britse kunstenaar Clare Patey komt naar Den Haag. In deze interactieve ‘schoenendoos’ kunnen bezoekers de komende weken hun eigen schoenen verruilen voor die van een bekende of onbekende medemens.

24 mei