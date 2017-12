Dj Charly Lownoise terug in thuishaven Scheveningen

Charly Lownoise, artiestennaam voor de happy hardcore-dj Ramon Roelofs, treedt voor het eerst sinds jaren weer op in zijn woonplaats Scheveningen. Komende zaterdag geeft hij een concert in Poppodium Saturnus aan de Keizerstraat.

Het optreden van Charly Lownoise maakt deel uit van een project van Stichting Popagenda Scheveningen waarin bekende Scheveningse artiesten in de schijnwerpers staan. In een interview praten zij over Scheveningen en hun muziek. Het interview eindigt met een eenmalig concert waarbij de Scheveningse artiest zijn of haar muzikale avond mag samenstellen met de opdracht daarin ook jong talent in mee te nemen. Tot de eerdere gasten in deze reeks hoorden Pat Smith en Arie Spaans.

Charly Lownoise heeft twee ‘opwarmers’ op het programma staan. De eerste is Syzz, alias Scheveninger Ryan Fieret en producer Jesse Draak. Dit duo werd in 2014 door DJ Mag - van de bekende jaarlijkse dj top 100 - uitgeroepen tot beste opkomende act. De tweede is Andor van Reeven, producent die onder verschillende pseudoniemen furore heeft gemaakt en samenwerkingsprojecten heeft gedaan met Charly Lownoise.

Duo