DJ Ruud de Wild maakt museumtentoonstelling over Nederlandse muziekgeschiedenis

Voetbal vooraf Duel tussen Semper Altius en DVC wordt omlijst door wrevel: ‘Reactie is de omgekeerde wereld’

10:04 Een gelijkspel in de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter DVC is voor Semper Altius vandaag voldoende om periodekampioen in 4D te worden. Een duel dat op voorhand de nodige voeten in de aarde heeft en waarvan het de vraag is welke spelers de Delftenaren zullen opstellen. ,,Ik ga ervan uit dat ze komen."