Dj-school helemaal terug na inbraak: 'Alles valt nu eindelijk op zijn plaats'

Na bewogen jaren is DJ2BE de dj-school die ze wil zijn. Zoef. De kelderdeur van Bink36 in Den Haag zwaait open. Leren banken, witte geluidspanelen en de grote glimlach van eigenaar Dominique van der Bas (36). Hij kan niet wachten om zijn vernieuwde dj-school te laten zien. ,,Alles valt eindelijk op zijn plaats. Ik geloof het haast niet."



Alleen de naam in koeienletters naast de toegangsdeur is al groter dan de ruimte waar het avontuur in 2013 begint. In hetzelfde gebouw, maar dan in één kamer, richt dj en producer Cem Araci DJ2BE op. Hij wil amateurs en professionals leren luisteren, sorteren, produceren en mixen.



Een serieus project dat uitgroeit tot een bedrijf en inmiddels is overgenomen door Van der Bas, die zichzelf absoluut geen baas wil noemen. Bij zijn werk wordt hij onder meer ondersteund door bekende producers als Ibranovski en Badd Dimes.



De toekomst ziet er rooskleuring uit. Tot de inbraak eind vorig jaar. Twee mannen forceren de deur van de studio en laden voor meer dan 7000 euro aan draai- en mixapparatuur in. Zonder kan de school helemaal niets. Noodgedwongen moeten ze een paar weken dicht.