‘Dna-spoor vermoorde Wim gevonden op kruis van broek verdachte’

Het onderzoek naar de dood van Hagenaar Wim van der Ham (80) is nog in volle gang. De verdachte wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te bekijken of hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis.

Waroen C. zegt namelijk in het verleden te zijn misbruikt door Wim. Ook toen hij in oktober vorig jaar langs ging bij het slachtoffer in zijn woning aan de Gaslaan, zou hij zijn aangerand. Hij kwam daar volgens zijn advocaat juist omdat hij nachtmerries had over het misbruik en hij daarover wilde praten met de bejaarde Hagenaar. Dat zei hij tijdens een voorbereidende rechtszaak vanmiddag.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat er dna-sporen van Wim zijn gevonden op de broek van de verdachte, ter hoogte van zijn kruis. Daarna ontstond een worsteling waarbij Wim eerst geprobeerd zou hebben om C. te wurgen. Die kon ontkomen en wurgde vervolgens Wim. Omdat de twee tijdens dat gevecht op elkaar belandden, is het onduidelijk of kan worden vastgesteld hoe het dna-spoor op de broek van de verdachte terechtkwam. Daarnaast wordt nog bekeken of er sporen op de hals van C. hadden moeten zijn, om zijn lezing te bevestigen.

Twijfels

C. meldde zich kort na het voorval zelf op het politiebureau en heeft zich niet op zijn zwijgrecht beroepen. Volgens advocaat Robbert Poort wordt het verhaal van zijn cliënt wel op andere manieren bevestigd. Onder meer uit camerabeelden zou blijken dat C. aanbelde bij de woning aan de Gaslaan, maar toch twijfels kreeg en wegliep. Toen Wim opendeed, wenkte die C. alsnog naar binnen, waar zich niet veel later het drama voltrok.

De zaak wordt over drie maanden voortgezet.