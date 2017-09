Do voor één dag directeur Mauritshuis

Nieuwsgierig naar de kunstsmaak van zangeres Do? Donderdag licht ze een tipje van de sluier op. De diva is dan voor één avondje gastdirecteur in het Mauritshuis in Den Haag.

Op donderdagavond toont Do haar favoriete schilderijen uit het museum, dat bekendstaat om de Hollandse meesters. Zij koppelt die selectie aan haar eigen verhaal. Met haar nieuwste album ‘Momentum’ is Do een persoonlijke weg ingeslagen die draait ‘om de kracht van puurheid en eenvoud’.

De zangeres zal haar selectie ook ‘in alle eenvoud’ tonen, maar ‘zeker niet simpel’, luidt het persbericht over het evenement. De avond belooft zelfs een feestelijk tintje te krijgen, omdat Do, die 7 september jarig was, er ook meteen een verjaardagsfeestje van maakt. Het Mauritshuis belooft ‘een feestelijk programma vol kunst en muzikale verrassingen’.

Rutte

De avond met Do is de aftrap van een nieuw seizoen van het evenement ‘Maurits&’. Iedere tweede donderdag van de avond is er een nieuwe aflevering van het ‘after-work-event waar cultuurminnende young professionals samenkomen’. Dit seizoen staan Tracy Chavellier, auteur van ‘Girl with a pearl earring’, Dominic Seldis, cellist en jurylid van tv-programma Maestro, en Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, op de planning. Vorig seizoen trad onder meer premier Mark Rutte aan.

Volledig scherm Zangeres Do is voor één avondje museumdirecteur. © Ron Tetteroo