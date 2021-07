Docent Gymnasium Novum in Voorburg kandidaat voor filmleraar van het jaar

De prijs is in het leven geroepen voor docenten die hun lessen met behulp van film aantrekkelijk maken voor leerlingen. ‘In de lessen van Caroline komen filmgeschiedenis, actuele thema’s en de verbinding tussen kunstdisciplines op een betekenisvolle manier samen’, zo schrijft de jury. De Nerée is namens Zuid-Holland voorgedragen als kandidaat. De uiteindelijke winnaar mag een jaar lang gratis naar de film én met de klas naar een filmfestival of theater naar keuze.