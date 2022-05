Docent had jarenlang relaties met leerlingen en medewerker Starbucks stampt autoruit kapot: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Top 10Op het Haags Montessori Lyceum kon de charmante geschiedenisdocent M. H. (59) jarenlang relaties aanknopen met minderjarige leerlingen. En een medewerker van een Starbucksfiliaal is vrijdagmiddag zo boos geworden op een klant dat hij haar autoruit heeft ingetrapt. Dit zijn onze best gelezen verhalen van de afgelopen week.

Na bizarre speurtocht vindt Sebastian zijn Colombiaanse moeder

Op eigen houtje ging Sebastian Kruis (32) op zoek naar zijn biologische moeder in Colombia. Na een verbijsterende speurtocht vond de Hagenaar haar in een opvang voor oudere daklozen in miljoenenstad Medellín: ,,Tegen iedereen die het horen wilde riep ze: ‘Ik zei het toch, ik zei het toch?’’’

Architect Bas ging ‘out’ na val in eigen zwembad en moest baan opgeven

Twee jaar werkte Bas Beumelhof (52) bijna dag en nacht aan het ontwerp en de uitvoering van de ‘nieuwe’ Boetzelaer. Het resultaat verdiende een feestje, maar uitgerekend tijdens de officiële opening viel de architect in zijn ‘eigen’ zwembad vanuit het niets op zijn achterhoofd. Het was een enorme klap met grote en onverwachte gevolgen. Breumelhof is niet langer bouwkundige, maar zwembaddirecteur.

Van straatschoffie tot succesvol ondernemer: Appie vond letterlijk ‘gat in de markt’

Als kind van een gastarbeider met zes broertjes en zusjes had Appie el Massaoudi (33) bepaald geen makkelijke jeugd in de Haagse Schilderswijk. Het had weinig gescheeld of hij was het verkeerde pad opgegaan. Maar het ‘Marokkaanse straatschoffie’ groeide uit tot een succesvolle ondernemer en is nu zelfs bevriend met Mark Rutte. ,,Ik dacht vroeger dat deze wijk Nederland was.’’

Ze wonen in een stijlvol herenhuis, toch vertrekken Birgit en Martin voor ander pareltje

Birgit Verwer en Martin Hoorweg verkopen hun prachtige herenhuis aan de Valkenboslaan in Den Haag. Ze wilden al langer de stad uit, en hebben nu het pareltje gevonden dat ze zochten, in het buitengebied van het Achterhoekse Doetinchem wel te verstaan.

Honderd hotelgasten geëvacueerd vanwege zeer grote brand in bedrijfspanden Rijswijk

Honderd hotelgasten zijn vannacht geëvacueerd vanwege een zeer grote brand in enkele Rijswijkse bedrijfspanden. Vlammen sloegen aanvankelijk metershoog uit de daken. Vanwege de rookontwikkeling werd het nabije hotel Stay at 7, waar vooral jonge mensen verbleven, ontruimd. De gasten zijn in hotels elders in de regio ondergebracht.

Webwinkel met gekleurde rijst een hit onder ouders

Je ziet ze steeds meer: Momfluencers die op Instagram tips delen over spelen met natuurlijke materialen. Pasta, vogelvoer of havermout; Geef het aan je kind en ze zijn zoet, is het idee. Gastouder Bob de Lahaye ziet dat naar haar gekleurde rijst sinds de lockdowns meer vraag is.

Kevins ‘allermooiste escaperoom’ is vernietigd door brand

Maar liefst vijf boekingen had Kevin de Klerk op Hemelvaartsdag staan voor zijn mooiste escaperoom, die verdeeld over twee verdiepingen borg staat voor spanning en vermaak. De liefhebbers moeten echter op zoek naar een alternatief. Net als een serie andere panden werd de attractie in Rijswijk volledig verzwolgen door de vlammen. ,,Het is triest, afgelopen nacht zijn er heel wat tranen gevloeid.”

Die ene keer dat Piet (86) en Mark Rutte ruzie hadden, maakte de premier het goed

In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen wij het verhaal achter een overlijdensbericht. Vandaag het levensverhaal van Piet van der Toorn (86). Hij was tot op hoge leeftijd de persoonlijke chauffeur van Mark Rutte.

Starbucksmedewerker stampt autoruit kapot

Een medewerker van een Starbucksfiliaal is vrijdagmiddag zo boos geworden op een klant in de drive-through dat hij op haar auto is gesprongen en de voorruit heeft ingetrapt.

Hoe docent M. H. jarenlang relaties kon aanknopen met leerlingen

Op het Haags Montessori Lyceum kon de charmante geschiedenisdocent M. H. (59) jarenlang relaties aanknopen met minderjarige leerlingen. Pas toen er een concretere melding kwam van ontucht werd hij weggestuurd en uiteindelijk veroordeeld. Was dit te laat?

