Docent ontslagen omdat hij leerling ‘terrorist’ noemde bij ROC Mondriaan

Toen een collega hem aansprak, zei hij: ‘Jij moet je er niet mee bemoeien. Jij bent ook een terrorist. Dit is mijn land.’’ De rechtbank vindt dat de uitlatingen discriminerend, ongepast en niet respectvol zijn, en in strijd met de codes van het ROC.



De man was eerder berispt voor ontoelaatbaar taalgebruik. ,,Elke situatie die vervelend is voor mensen, is naar uiteraard’’, aldus de Mondriaan-zegsvrouw over de uitspraak van de rechter. De school wil vasthouden aan haar gedragsregels. ,,School moet een veilige plek zijn.”



