Docente conservatorium is Componist des Vaderlands

Column Maak van Den Haag meer dan het nu al is: stad van Vrede, Recht & Bamboe

6:30 Bamboe is het meest duurzame constructiemateriaal dat bestaat. Het groeit allejezus snel, slijt nauwelijks, lost CO2 op én is spotgoedkoop. En wat doen we ermee? We zagen er straatnaambordjes van. Gemiste kans.