Docente reed met twee kinderen op achterbank tussen beschietingen door naar Martha in Delft

Martha was de dochter van een verpleegster en een zeeman uit Amsterdam. Ze ging in de hoofdstad naar de kweekschool en leefde tussen kunstenaars en musici. Ze werd verliefd, trouwde, en verhuisde naar Pijnacker omdat haar man een baan kreeg in een Delftse ijzergieterij. Toen hij haar verliet, bleef ze achter, zonder een cent te makken, maar wel met drie kleine kinderen. ,,Het zorgde ervoor dat ik stopte met roken," verklaarde ze er later over. Martha verhuurde een kamer in haar huis aan een student en ging werken op de Vrije School in Delft. Terwijl het geen gemakkelijke periode moet zijn geweest, keken de kinderen er later toch op terug als een gelukkige tijd.