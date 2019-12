Documentaire over fatale brand bij Haags politiebureau: ‘Eerste kerstdag 1987 ging de boeken in als zwarte bladzijde’

,,We zouden hier gezamenlijk gaan eten”, zegt Willem Mali, destijds bevelvoerder van de eerst aanrijdende tankspuitwagen. ,,Maar op het moment dat alles hier op tafel stond, komt er ineens een bericht dat er brand was in het cellencomplex van de politie, hierachter.”

In de eerste instantie werd gedacht dat het om een automatische melding zou gaan. ,,We dachten nog, binnen vijf minuten zijn we weer terug.” Maar niets bleek minder waar. De brand ging de geschiedenisboeken in als zwarte bladzijde. Er was namelijk wel degelijk brand in het cellencomplex en deze had een fatale afloop voor twee arrestanten en twee brandweercollega’s, Fred la Haye en René de Ruiter.