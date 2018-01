Dode aangetroffen in woning in Scheveningen

Ooggetuigen melden dat er gistermiddag een persoon onder het bloed uit de woning gehaald werd, die vervolgens door ambulancepersoneel is onderzocht. Dit kan echter niet worden bevestigd. Getuigen verklaren dat het waarschijnlijk om de eigenaresse van een yogastudio gaat. Ze zou een Russische achtergrond hebben.



Wel meldt calamiteitensite Regio 15 naar aanleiding van een verklaring van de politie dat het overlijden van de persoon als 'verdacht' beschouwd wordt en dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Omstreeks 23.30 uur is het lichaam door een lijkwagen en onder begeleiding van de politie vervoerd.



Buren zouden het hondje, dat in de woning waar de dode werd aangetroffen, aanwezig was, hebben opgevangen. Over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.