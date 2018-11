Dode door autobrand in Rijswijk

Verdachte moordzaak Miriam Sharon praat nu toch

19 november Aanvankelijk wilde Daniel E. (54) uit Israël niets zeggen over de moord op Miriam Sharon in Den Haag in oktober 1990. Maar na zijn veroordeling tot 14 jaar cel, legde hij bij het gerechtshof in hoger beroep vandaag wel een verklaring af. Hij was de bewuste dag in Miriams woning aan de Regentesselaan, maar werd weggestuurd, zei hij.