Dode door steekpartij in Haagse Weimarstraat: ‘Je schrikt je wezenloos, al dat bloed’

video/updateIn de nacht van vrijdag op zaterdag is in Den Haag een persoon doodgestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond rond kwart over twaalf plaats in de buurt van de kruising tussen de Weimarstraat en de Fahrenheitstraat in het Regentessekwartier, even buiten het centrum. Het slachtoffer werd in de Weimarstraat aangetroffen, maar is mogelijk een stuk verderop neergestoken. De politie had ook delen van de Fahrenheitstraat, de Valkenboskade en Valkenboslaan met linten afgezet met linten.

Volledig scherm De FO doet onderzoek © District 8 Specialisten van de Forensische Opsporing (FO) zijn vannacht urenlang bezig geweest met het veiligstellen van sporen. Op het Mient werden op de stoep grote bloedplassen en enkele persoonlijke eigendommen aangetroffen.



De verdachte is aangehouden bij de Fahrenheitstraat. De politie wil van zowel verdachte als slachtoffer nog niet bekendmaken of het om een man of vrouw gaat. ,,Dat heeft te maken met het onderzoek dat nog in volle gang is en zeker ook met het feit dat we nog niet achter de identiteit van het dodelijk slachtoffer zijn”, legt een woordvoerster van de politie uit.

,,Je schrikt je toch wezenloos, al dat bloed. Ik krijg hier een naar gevoel van en we hebben het met dat coronagedoe al zo zwaar”, brengt de 68-jarige buurtbewoonster Nel Blok zaterdagochtend uit. Ze laat nabij de plek waar het slachtoffer is gevonden haar hond uit. Het gebied is voor onderzoek nog steeds afgezet door de politie.

,,Nee, ik heb niets gehoord of gezien. Ik begreep dat het kort na middernacht is gebeurd, maar vanmorgen gonsde het al door de buurt. Verschrikkelijk meneer”, meent de bewoonster van de Valkenboskade. Even verderop, op het Mient, begrijpt een Turkse winkelier van een groente- en fruitzaak er niets van. ,,Deze buurt is zo mooi, het is goed wonen en werken. Ja, af en toe gebeurt er wat maar niet dit. Zo krijgen we hier een slechte naam. Niet goed.”