Dode en gewonde door steekpartij in woning Den Haag

Hulpdiensten zijn maandagavond laat massaal uitgerukt voor een steekpartij in een woning aan de Weteringkade in Den Haag. In het huis in de Rivierenbuurt werden twee zwaargewonde mensen aangetroffen. Een van de slachtoffers is inmiddels overleden, meldt de politie. Het andere slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.