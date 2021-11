Dode en zwaargewonde bij steekpartij in woning Weteringkade, verdachte mogelijk gevlucht

VideoBij een steekpartij in een woning aan de Haagse Weteringkade is maandagavond een dode gevallen. Een andere persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Achter het lichtblauwe gordijn bij de toegang tot de portieken zijn dinsdagochtend af en toe de schimmen van politieagenten en forensisch rechercheurs te zien. Ze doen al de hele nacht onderzoek naar de dodelijke steekpartij van de avond daarvoor.

,,Een steekpartij? Wij lagen te slapen”, zeggen twee vrouwen in lange witte badjassen. Ze wonen een deur verder van het pand waar zich vannacht een drama voltrok. ,,Het enige dat wij weten is dat er ineens heel veel politie stond”, vertellen ze in het Spaans. Via Google Translate proberen ze zich verstaanbaar te maken. ,,Eigenlijk kennen wij ook niemand uit de buurt.”

Videobeelden

,,Geen idee”, zegt een andere bewoner. ,,Alles wat ik weet, heb ik op het internet gelezen.” Een ander laat videobeelden zien van de Weteringkade, waar vannacht zeker acht politieauto’s, twee ambulances en een voertuig van de brandweer stonden.

Hulpdiensten kregen maandagavond rond kwart voor twaalf een melding van een steekpartij in het appartement in de Haagse Rivierenbuurt. Agenten troffen in de woning twee zwaargewonde personen aan. Zij zijn door de brandweer uit de woning op de eerste etage getakeld. Eén van de slachtoffers overleed aan de verwondingen, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens onbevestigde berichten is een persoon na de steekpartij de woning ontvlucht. De politie hoopt daar later meer over te kunnen zeggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Jos van Leeuwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.