Dode gevonden in tuin aan de Jan Wapstraat, politie doet onderzoek

column Black Friday: het zoveelste fenomeen dat is overge­waaid uit Amerika, net als andere geldkloppe­rij

6:15 Het virus maakt plaats voor de koopziekte: Zwarte Vrijdag is in het land. Black Friday is voor sukkels. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt, dan steel je van jezelf. Die wijsheid is nog tot weinigen doorgedrongen, als ik de rijen in de stad zie. Ja, rijen. Rijen mensen voor bekende prijsvechters als Primark en Media Markt.