Dode in huis met koolmonoxide in Den Haag, twaalf mensen naar ziekenhuis

Duurzaam­heid in Den Haag: ‘Tijd van pionieren is voorbij’

Alle daken moeten groen of wit worden, Hagenaars met een kleine beurs worden tegemoet gekomen en per jaar komen er tweehonderd laadpalen bij. Of we in 2020 écht rigoureus afscheid moeten nemen van de Puch, is echter nog maar de vraag. Wethouder Liesbeth van Tongeren presenteerde gisteren de duurzaamheidsnota.