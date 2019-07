Dode in regio Den Haag tijdens 112-storing nadat ambulance te laat kwam

Video Reizigers boos over staking HTM: ‘Ik kon mijn kleindoch­ter niet eens naar school brengen’

16:08 Reizigers die vanmorgen van plan waren om met vervoerder HTM te reizen, kwamen van een koude kermis thuis. De bestuurders van HTM staakten vandaag tussen 06.00 uur en 10.00 uur, maar het duurde tot rond het middaguur voordat alle lijnen weer volgens dienstregeling reden. De staking is een protest tegen het uitblijven van een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden. ‘Ik vind dit echt niet kunnen’ en ‘We zijn niet voldoende geïnformeerd, het was niet eens in het achtuurjournaal’ is een greep uit de klachten van de gestrande reizigers.